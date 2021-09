De Zerbi | «Shaktar in costruzione Contento di affrontare l’Inter e Inzaghi»

Advertising

CalcioNews24 : #Shaktar, così #DeZerbi in vista dell'#Inter ??? - CalcioNews24 : #ShaktarDonetsk, primo trofeo per #DeZerbi: battuta la #DinamoKiev in Supercoppa d'Ucraina ?? - ilsidero : @Nanodifratta24 @SerieA Hahahaha comunque il Guardiola Italiano è il maestro De Zerbi che ora allena lo Shaktar e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Shaktar

Sassuolonews.net

Problemi non da poco specie in vista dell'impegno di Champions League contro lodi De. C'è poi qualche dubbio sulle fasce per l'ex tecnico della Lazio, che può riproporre Federico ...Con loDonetsk di Deservirà il miglior Correa. Con l'Atalanta, dunque, dovrebbe toccare ancora alla coppia Lautaro Martinez - Edin Dzeko . Non ci sarà invece Arturo Vidal. Il cileno ha ...Intervista da Sportitalia, Roberto De Zerbi parla del campionato italiano e indica solo due squadre per la lotta finale alla Serie A.Dopo il ko col Real Madrid, l'Inter va in casa dello Shakhtar per rialzarsi in Champions League: le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.