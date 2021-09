DANIEL, UN MALDINI È PER SEMPRE (Di domenica 26 settembre 2021) Nella giornata di ieri abbiamo con gioia accolto prima l’esordio dal primo minuti in Serie A di DANIEL MALDINI e poi il suo primo gol, al 3? della ripresa a La Spezia, uno stadio e una città, che sono destinati ad entrare direttamente nei libri di storia del calcio. E in particolare del Milan. DANIEL MALDINI ha scritto la storia con quel suo gol a La Spezia, 13 anni dopo l’ultimo gol di suo padre Paolo, datato 2008, 60 anni dopo l’ultimo del suo nonno, Cesare, scomparso pochi anni fa. Un cognome, una dinastia, legata in maniera inossidabile a due colori, il rosso e il nero. Solo Milan per Paolo e DANIEL per ora. Cesare aveva sposato per un po’ anche altre maglie, iniziando prima nella Triestina, dal 1952 al 1954 e concludendo la sua carriera al Torino, dopo gli anni in rossonero. Ma cambia poco, nel ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Nella giornata di ieri abbiamo con gioia accolto prima l’esordio dal primo minuti in Serie A die poi il suo primo gol, al 3? della ripresa a La Spezia, uno stadio e una città, che sono destinati ad entrare direttamente nei libri di storia del calcio. E in particolare del Milan.ha scritto la storia con quel suo gol a La Spezia, 13 anni dopo l’ultimo gol di suo padre Paolo, datato 2008, 60 anni dopo l’ultimo del suo nonno, Cesare, scomparso pochi anni fa. Un cognome, una dinastia, legata in maniera inossidabile a due colori, il rosso e il nero. Solo Milan per Paolo eper ora. Cesare aveva sposato per un po’ anche altre maglie, iniziando prima nella Triestina, dal 1952 al 1954 e concludendo la sua carriera al Torino, dopo gli anni in rossonero. Ma cambia poco, nel ...

