CorSport | Inter-Atalanta | la gestione di Maresca non è consona ad un arbitro internazionale di A

(Di domenica 26 settembre 2021) Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna definisce insufficiente la direzione dida parte dell’. Il voto della Moviola è 5,5. “Non è sufficiente la partita di(fra l’altro presidente della sua sezione, Napoli), penalizzato da un atteggiamento che non ha avuto presa sui giocatori (a protestare addirittura dopo una decisione chiara del VAR, il gol annullato a Piccoli) e da unanonad unnazionale) di A”. Tanto per cominciare, non si era accorto del rigore. “E’ evidente il tocco con il braccio di Demiral, non si discute il rigore, ma chi se n’è accorto cheaveva fischiato? Dall’atteggiamento dei giocatori in campo, non di certo. Solo ad un certo ...

Advertising

napolista : CorSport: #InterAtalanta, la gestione di #Maresca non è consona ad un arbitro internazionale di A Ha visto il rigo… - CorSport : #Inter, #Inzaghi: '#Dimarco? Il rigorista non era lui...' ???? - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Inter, Gasp test ?? Più forte del terzo #Sarri? ?? Ecco il #derby degli indiffe… - CorSport : #InterAtalanta 2-2: Gasp sfiora il colpaccio, #Dzeko salva #Inzaghi ??? - whyALWAYSjump9 : RT @MilanNewsit: Il CorSport apre con le parole di Calhanoglu: 'Perdonato dai milanisti ma vincerò con l'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Inter

Dopo le vittorie die Milan, il Napoli è chiamato a rispondere per provare a continuare la ..." C'è un caso Manolas: resterà ancora in panchina Il Napoli sta funzionando bene, sul piano ...... Rocco Commisso Le parole di Commisso non sono piaciute alla dirigenza dell'. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla di "profonda irritazione".«N on è tempo per noi». Si può riassumere così la love story estiva tra Inter e Zapata, durata davvero poco, giusto il tempo di capire chi avrebbe preso il posto di Romelu Lukaku". Apre così l'articol ...Inter, Gasp test" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi in vista della sfida delle 18 tra Inter e Atalanta. Per Simone Inzaghi il match contro l'Inter è la ...