Alessandro Cattelan stasera su Rai1 con Da grande: gli ospiti dell'ultima puntata (Di domenica 26 settembre 2021) stasera su Rai1 alle 21:25 appuntamento con la seconda e ultima puntata di Da grande, lo show condotto da Alessandro Cattelan: tra gli ospiti anche Raoul Bova ed Elodie. Alessandro Cattelan torna stasera su Rai1, dalle 21:25, con Da grande, la sua prima avventura alla conduzione targata RAI. Una settimana fa, nonostante le attese, lo show non è riuscito a battere la concorrenza di Scherzi a parte su Canale 5, complice, però, anche la finale degli Europei di volley maschile, vera trionfatrice della serata. Andrà meglio stasera per la seconda e ultima puntata? Magari sì, complice anche la presenza, tra ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021)sualle 21:25 appuntamento con la seconda edi Da, lo show condotto da: tra glianche Raoul Bova ed Elodie.tornasu, dalle 21:25, con Da, la sua prima avventura alla conduzione targata RAI. Una settimana fa, nonostante le attese, lo show non è riuscito a battere la concorrenza di Scherzi a parte su Canale 5, complice, però, anche la finale degli Europei di volley maschile, vera trionfatricea serata. Andrà meglioper la seconda e? Magari sì, complice anche la presenza, tra ...

Advertising

Raiofficialnews : Raoul Bova, @sangiovann1, @serenarossi_com, @Elodiedipa, Marcell Jacobs, @gianmarcotamber: sono alcuni degli ospiti… - Raiofficialnews : ??Due prime serate evento su @RaiUno per il nuovo show di @alecattelan: #DaGrande, domenica 19 e 26 settembre. Ospit… - VanityFairIt : L'iconico completo indossato dall'attore in «American Gigolo» è tornato sotto i riflettori in occasione dello show… - B3NFRnews : RT @InkSonoro: Alessandro Cattelan 'Da Grande' ?? Gli ospiti! ?? Elodie con 'Vertigine' (scoprilo sul sito!) ?? ?? Sangiovanni con 'Raggi Gamma… - evacat8 : RT @Raiofficialnews: Raoul Bova, @sangiovann1, @serenarossi_com, @Elodiedipa, Marcell Jacobs, @gianmarcotamber: sono alcuni degli ospiti de… -