Una vita anticipazioni | Felipe fa appello | Genoveva festeggia

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 27 settembre 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Avrete visto che alla fine il processo è finito come Genoveva si augurava. La donna è stata scagionata da tutte le accuse ma Felipe non ha nessuna intenzione di cedere ed è per questo che ha intenzione di ricorrere in appello. Genoveva e Velasco sono molto fiduciosi perchè credono che alla fine i giudici non cambieranno idea. Ma sarà così? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì, in onda su Canale 5 alle 14,10 l'episodio 1254 ( la prima parte).

