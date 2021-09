Tu Si Que Vales 2021: Mochi ed il diablo (video e gallery) (Di sabato 25 settembre 2021) La seconda puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 25 settembre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Mochi, giovane atleta che si è esibito utilizzando un diablo ed andando in sincronia con le immagini che scorrevano dietro di lui. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Impossibile non dargli quattro sì. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Mochi nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera. video Mochi a Tu sì que Vales 2021 first appeared on Ascolti Tv ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 settembre 2021) La seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 25 settembre, ci ha mostrato anche l’esibizione di, giovane atleta che si è esibito utilizzando uned andando in sincronia con le immagini che scorrevano dietro di lui. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Impossibile non dargli quattro sì. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu sì quefirst appeared on Ascolti Tv ...

fattoquotidiano : Giulia Stabile da Amici a Tu Si Que Vales intervistata da Claudia Rossi e Andrea Conti - MediasetPlay : Siete pronti a passare un sabato sera in compagnia? ?? Vi aspettiamo oggi, in prima serata su #Canale5 e in streamin… - StacyRain88 : Che bello tu si que vales quando non si sente quella voce fastidiosa di Giulia che ride per tutto. Facciamo tornare… - Daniela_Mycroft : RT @itseemslikeit__: loro due oramai come tutta italia si chiedono perché esistono le esibizioni a tu si que vales se non prestano attenzio… - Nadine64876349 : Ma puoi andare a tu si que vales e fare finta di cantare??????? Parte la canzone e muove solo le labbra?????? fortissimo… -