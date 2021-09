Texas, bambino di due anni trova arma in uno zaino e si uccide (Di sabato 25 settembre 2021) Un bambino di 2 anni è morto in Texas dopo avere trovato una pistola carica nello zaino di una persona cara. Il bambino è rimasto colpito alla testa e, in questa fase delle indagini, sembra che si sia "ucciso accidentalmente", ha detto la polizia di Waco. Il proprietario dell'arma, 21 anni, è fuggito dopo la sparatoria. Alla fine si è consegnato alla polizia ed è stato preso in custodia e accusato di "occultamento di prove". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 settembre 2021) Undi 2è morto indopo avereto una pistola carica nellodi una persona cara. Ilè rimasto colpito alla testa e, in questa fase delle indagini, sembra che si sia "ucciso accidentalmente", ha detto la polizia di Waco. Il proprietario dell', 21, è fuggito dopo la sparatoria. Alla fine si è consegnato alla polizia ed è stato preso in custodia e accusato di "occultamento di prove".

