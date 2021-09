Spalletti esemplare! In un giorno di riposo è andato a Castel Volturno per seguire un solo giocatore: il retroscena (Di sabato 25 settembre 2021) A Castel Volturno, Luciano Spalletti ha voluto creare un ambiente speciale, un ambiente dove trovare i compagni, i colleghi di lavoro, con piacere, con la giusta carica e la voglia di svolgere il lavoro settimanale che porta alle vittorie. Ha puntato a questo, in primis, per il suo Napoli. Lui è il primo a rendere Castel Volturno un ambiente sereno e dove stare bene insieme, come svela anche la Gazzetta dello Sport in un fantastico retroscena: "Basti pensare che qualche domenica fa, peraltro giorno di riposo, si è presentato alle 9 del mattino al centro sportivo per seguire l’allenamento di un solo giocatore, reduce da un infortunio. Piccoli dettagli, che hanno un grande significato per il gruppo". Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) A, Lucianoha voluto creare un ambiente speciale, un ambiente dove trovare i compagni, i colleghi di lavoro, con piacere, con la giusta carica e la voglia di svolgere il lavoro settimanale che porta alle vittorie. Ha puntato a questo, in primis, per il suo Napoli. Lui è il primo a rendereun ambiente sereno e dove stare bene insieme, come svela anche la Gazzetta dello Sport in un fantastico: "Basti pensare che qualche domenica fa, peraltrodi, si è presentato alle 9 del mattino al centro sportivo perl’allenamento di un, reduce da un infortunio. Piccoli dettagli, che hanno un grande significato per il gruppo".

