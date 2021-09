Serie A, continua la 6a giornata. Il programma (Di domenica 26 settembre 2021) continua oggi la 6a giornata di Serie A con ben sei match, tra cui il tanto atteso derby di Roma alle 18. Questo il programma completo: SABATO 25 SETTEMBRE ore 15:00 Spezia-Milan 1-2 ore 18:00 – Inter-Atalanta 2-2 ore 20:45 – Genoa-Verona 3-3 DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 12:30 Juventus-Sampdoria ore 15.00 Empoli-Bologna ore 15:00 Sassuolo-Salernitana ore 15.00 Udinese-Fiorentina ore 18:00 Lazio-Roma ore 20,45 Napoli-Cagliari LUNEDI 27 SETTEMBRE ore 20:45 – Venezia-Torino FOTO: sito Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021)oggi la 6adiA con ben sei match, tra cui il tanto atteso derby di Roma alle 18. Questo ilcompleto: SABATO 25 SETTEMBRE ore 15:00 Spezia-Milan 1-2 ore 18:00 – Inter-Atalanta 2-2 ore 20:45 – Genoa-Verona 3-3 DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 12:30 Juventus-Sampdoria ore 15.00 Empoli-Bologna ore 15:00 Sassuolo-Salernitana ore 15.00 Udinese-Fiorentina ore 18:00 Lazio-Roma ore 20,45 Napoli-Cagliari LUNEDI 27 SETTEMBRE ore 20:45 – Venezia-Torino FOTO: sito Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

