Scatta il giro di vite sulla movida: nei weekend locali chiusi all'una. E non mancano polemiche e proteste (Di sabato 25 settembre 2021) JESI - Da questa sera e per tre fine settimana consecutivi locali chiusi all'una, stop alla musica a mezzanotte e mezz'ora dopo pure alla somministrazione, anche da asporto. Dopo le lamentele dei ...

