Samsung lancia Galaxy M52 5G | un nuovo top con tutto quello che serve e qualcosa in più

Dopo molte indiscrezioni finalmente è arrivata l'ufficialità per il Samsung Galaxy M52 5G, un ottimo smartphone per la fascia medio alta del mercato. Questo device è stato coinvolto in diverse anticipazioni e indiscrezioni durante l'ultimo periodo, tra apparizioni su GeekBench, poi la stessa Samsung a confermare quanto emerso tra i media e infine diversi render che mostravano la forma. Ora il colosso coreano ha tolto i veli e annunciata la vendita subito in Polonia e Germania. La prima informazione che sale subito all'occhio è naturalmente la conformità alla rete 5G. Il processore scelto è uno Snapdragon 778G, mentre tra i plus è presente la RAM Plus, virtuale, che accompagna quella fisica da 4 o 6 GB. Come sempre ottimo il display, un Infinity-O Super Amoled da 6,7 pollici con ...

