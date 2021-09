Riciclaggio, in Europa un’azienda su 100 collegata a Paesi in blacklist. Ecco i nostri “paradisi” dove la trasparenza è un optional (Di sabato 25 settembre 2021) un’azienda europea su 100 ha soci provenienti da Paesi a rischio, cioè “inclusi in una blacklist o grey list in ambito antiRiciclaggio e cooperazione fiscale“. Ma per qualcuno la quota sale notevolmente: per esempio in Lussemburgo (8,7%), Cipro (8,5%), Malta (5,1%). Valori più alti della media si riscontrano anche in regioni specifiche: a Londra e in certe aree del Belgio e dei Paesi Bassi. L’Italia si posiziona 25esima su 29 Paesi analizzati, con lo 0,26% di imprese collegabili a Paesi a rischio. Sono alcuni risultati contenuti nel report finale del progetto Datacros (Developing A Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure), co-finanziato dall’Internal Security Fund–Police dell’Unione Europea e coordinato dal centro di ricerca Transcrime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021)europea su 100 ha soci provenienti daa rischio, cioè “inclusi in unao grey list in ambito antie cooperazione fiscale“. Ma per qualcuno la quota sale notevolmente: per esempio in Lussemburgo (8,7%), Cipro (8,5%), Malta (5,1%). Valori più alti della media si riscontrano anche in regioni specifiche: a Londra e in certe aree del Belgio e deiBassi. L’Italia si posiziona 25esima su 29analizzati, con lo 0,26% di imprese collegabili aa rischio. Sono alcuni risultati contenuti nel report finale del progetto Datacros (Developing A Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure), co-finanziato dall’Internal Security Fund–Police dell’Unione Europea e coordinato dal centro di ricerca Transcrime ...

