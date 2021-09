Pedro: «Alla Roma messo fuori rosa senza parlare con nessuno» (Di sabato 25 settembre 2021) “Non mi aspettavo la risposta che ho avuto dallo spogliatoio, è stata una bella sorpresa per me. Non era facile perché venivo dAlla Roma, ma per me è stato bellissimo”. Parole di Pedro, uno dei nuovi volti della Lazio. “Lavorare con Sarri è bellissimo, ha un’idea di gioco che mi piace molto e lo stimo come persona”, ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Lazio Style Radio. “Mi ha dato molta fiducia. Voglio aiutare i compagni ed essere disponibile a dare il massimo per la squadra”, ha continuato. “Il mister ha un’idea chiara di gioco che può essere portata avanti ovunque. Quando si ha un’idea chiara in mente, questo è un fattore molto importante. E’ un allenatore che sa trasmettere molto bene le sue idee”. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) “Non mi aspettavo la risposta che ho avuto dallo spogliatoio, è stata una bella sorpresa per me. Non era facile perché venivo d, ma per me è stato bellissimo”. Parole di, uno dei nuovi volti della Lazio. “Lavorare con Sarri è bellissimo, ha un’idea di gioco che mi piace molto e lo stimo come persona”, ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Lazio Style Radio. “Mi ha dato molta fiducia. Voglio aiutare i compagni ed essere disponibile a dare il massimo per la squadra”, ha continuato. “Il mister ha un’idea chiara di gioco che può essere portata avanti ovunque. Quando si ha un’idea chiara in mente, questo è un fattore molto importante. E’ un allenatore che sa trasmettere molto bene le sue idee”.

