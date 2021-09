Pastiglie per pulire la lavastoviglie, fatte in casa per un risultato top (Di sabato 25 settembre 2021) Se il problema delle incrostazioni vi assilla, provate queste Pastiglie per pulire la lavastoviglie! Dite addio alle lunghe e faticose operazioni di igienizzazione accurata, grazie a questa soluzione che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi, residui di cibo e sporcizia svaniranno semplicemente avviando un ciclo dell’elettrodomestico. Procuratevi: acqua demineralizzata, 20 ml bicarbonato di sodio, 300 g sapone liquido di Marsiglia, 1 cucchiaino aceto bianco, 50 ml tea tree oil, 15 gocce ciotola capiente, 1 mestolo in legno, 1 stampo in silicone, 1 pellicola trasparente, q.b. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Pastiglie per pulire la lavastoviglie: ecco come realizzarle Versate nella ciotola il sapone, l’acqua, l’olio essenziale, il bicarbonato e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 settembre 2021) Se il problema delle incrostazioni vi assilla, provate questeperla! Dite addio alle lunghe e faticose operazioni di igienizzazione accurata, grazie a questa soluzione che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi, residui di cibo e sporcizia svaniranno semplicemente avviando un ciclo dell’elettrodomestico. Procuratevi: acqua demineralizzata, 20 ml bicarbonato di sodio, 300 g sapone liquido di Marsiglia, 1 cucchiaino aceto bianco, 50 ml tea tree oil, 15 gocce ciotola capiente, 1 mestolo in legno, 1 stampo in silicone, 1 pellicola trasparente, q.b. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!perla: ecco come realizzarle Versate nella ciotola il sapone, l’acqua, l’olio essenziale, il bicarbonato e ...

