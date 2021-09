Advertising

ILOVEPACALCIO : Monterosi-Palermo: squadra in partenza per Viterbo (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Monterosi-Palermo, i convocati di mister Filippi: Accardi out, l’elenco completo - blogsicilia : #notizie #sicilia Serie C, Palermo a Monterosi per i tre punti “Dobbiamo essere più decisi in zona gol” -… - LiveSicilia : Monterosi-Palermo, i convocati di Filippi: torna Peretti - ILOVEPACALCIO : Monterosi-Palermo: Filippi ne convoca 22 - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Monterosi Palermo

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilha reso nota la lista dei calciatori convocati dal tecnico Giacomo Filippi per la sfida contro il. Sono in tutto 20: ancora fuori Accardi per un fastidio nell'ultimo allenamento. ...ORE 12.06 - 'Ildarà il 150% per mettere in difficoltà una squadra blasonata come il. Peretti sarà convocato, è recuperato al 100%. Accardi non sarà convocato per un fastidio nell'...I rosanero, a secco di vittorie da tre turni (pareggi con Messina e Catanzaro, in mezzo la sconfitta a Taranto), cercheranno la posta in palio per riprendere a muovere decisamente la classifica che al ...Come da comunicato, ecco l'elenco completo dei convocati stilato da mister Filippi in conferenza stampa. Ritorna Lancini.