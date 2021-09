Lutto al Grande Fratello Vip: la sua morte improvvisa lascia senza fiato (Di sabato 25 settembre 2021) Lutto al Grande Fratello Vip: mentre continua la nuova edizione, con al timone il confermatissimo Alfonso Signorini, il programma di punta di Canale 5 piange la scomparsa di un altro Grande protagonista del reality di Mediaset. Lutto Grande Fratello (AdobeStock/GoogleImages)Lutto al Grande Fratello Vip: un nuovo dramma per la produzione Solo pochi giorni fa, la Produzione aveva annunciato, in modo drammatico e improvviso, la dipartita di Luca, un componente dello staff che da anni lavorava dietro le quinte. A cui tutti erano affezionati in modo viscerale, tanto da ritenere necessario pubblicare una commovente foto del giovane, con un accorato messaggio in sua memoria, accanto al profondo cordoglio per la famiglia. ... Leggi su chenews (Di sabato 25 settembre 2021)alVip: mentre continua la nuova edizione, con al timone il confermatissimo Alfonso Signorini, il programma di punta di Canale 5 piange la scomparsa di un altroprotagonista del reality di Mediaset.(AdobeStock/GoogleImages)alVip: un nuovo dramma per la produzione Solo pochi giorni fa, la Produzione aveva annunciato, in modo drammatico e improvviso, la dipartita di Luca, un componente dello staff che da anni lavorava dietro le quinte. A cui tutti erano affezionati in modo viscerale, tanto da ritenere necessario pubblicare una commovente foto del giovane, con un accorato messaggio in sua memoria, accanto al profondo cordoglio per la famiglia. ...

Scugnizzella91 : Io penso che Dayane abbia la “colpa” di fidarsi delle persone sbagliate e in questo caso parlo di chi l’ha portata… - History61186776 : ??????#Breaking Muore a Roma Marco #Minghetti, ex Presidente del Consiglio e grande esponente della #Destra storica. N… - Fili27Filippo : Tutti vicini a #Zalewski per la grande perdita #Roma AS Roma in lutto, morto il padre di Zalewski - ClaudioRINAld : #DonMatteo È tutto finito. Potete far venire anche Mat Damon ed altri da Hollywood ma un’ età é finita. Io sono il… - _CamillaGreco : RT @isabenanti: I tempi sono proprio cambiati, una volta al Grande Fratello se uscivi dalla casa, anche per un motivo grave o un lutto, eri… -