Lulù fa una scenata di gelosia a Manuel Bortuzzo: c’entra Sophie Codegoni, cosa sta succedendo (Di sabato 25 settembre 2021) Finalmente si accendono le prime interessanti dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip, ed a regalarci gli iniziali momenti di elettricità sono proprio Lulù e Manuel Bortuzzo, sui quali in queste ore si concentrano i maggiori dubbi. Lulù, prima scenata di gelosia a Manuel Bortuzzo La giornata per la principessa Lulù non è iniziata nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021) Finalmente si accendono le prime interessanti dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip, ed a regalarci gli iniziali momenti di elettricità sono proprio, sui quali in queste ore si concentrano i maggiori dubbi., primadiLa giornata per la principessanon è iniziata nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

annakiara119 : RT @fabiani_ilaria: Capirai Lulù fa una scenata di gelosia dopo 10 giorni pensate dopo... No ma a Manuel non piacerebbe Sophie è nono #gfvip - fabiani_ilaria : Capirai Lulù fa una scenata di gelosia dopo 10 giorni pensate dopo... No ma a Manuel non piacerebbe Sophie è nono #gfvip - SciaccaGraziana : RT @user2885949013: #gfvip avendo un padre in sedia a rotelle da quando sono nata, sentire lulu dire su manuel “non mi importa se non cammi… - Fa1993biola : @maratea23 Seguite Lulu e Manuel su dai alle coppie Fake del Gf siete ormai abituati e molla sti poveri cristi x un… - Luca190499 : RT @giacomourtis: Lulù “Io bevo solo il latte” Soleil “Beh sei una poppante che cosa vuoi bere”#voloooo #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù una Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ci ripensa e prende le distanze da Lucrezia Hailé Selassié (detta Lulù Il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto una battuta al ragazzo: " Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua Lulù". Da qui le parole inaspettate di Manuel: " Ma scherzi?!...

Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi e Pretelli ... ignari dell'accaduto, il primo, vero bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù selassiè. Nell'introdurre il ... ma solo per il bacio con Elisabetta Gregoraci dato durante una prova di gioco. I fan di Giulia ...

Manuel Bortuzzo e Lul Selassi baci e coccole sotto le coperte al GF Vip Gossip News Il figlio di Patrizia Mirigliani ha fattobattuta al ragazzo: " Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua". Da qui le parole inaspettate di Manuel: " Ma scherzi?!...... ignari dell'accaduto, il primo, vero bacio tra Manuel Bortuzzo eselassiè. Nell'introdurre il ... ma solo per il bacio con Elisabetta Gregoraci dato duranteprova di gioco. I fan di Giulia ...