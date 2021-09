L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina (Di sabato 25 settembre 2021) Annunciate altre manifestazioni «Pacifiche, spontanee e apartitiche» in 60 piazze, tra cui Milano e Napoli Leggi su lastampa (Di sabato 25 settembre 2021) Annunciate altre manifestazioni «Pacifiche, spontanee e apartitiche» in 60 piazze, tra cui Milano e Napoli

Advertising

Stele666 : RT @LaStampa: L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - messveneto : L’onda no Green Pass invade Trieste: 20mila persone in corteo senza mascherina: Davanti alla sede regionale della R… - augusto_amato : L’onda no Green Pass invade Trieste: 20mila persone in corteo senza mascherina - RaffaeleDiPalma : Idea gratis per i ristoratori che vogliono cavalcare l'onda della Buzzword del momento. Fate una vellutata di verdu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’onda Green L’onda no Green Pass invade Trieste: 20mila persone in corteo senza mascherina La Stampa