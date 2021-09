Laver Cup 2021: Stefanos Tsitsipas batte in due set Nick Kyrgios. L’Europa allunga (Di sabato 25 settembre 2021) Stefanos Tsitsipas batte in due set (6-3 6-4) Nick Kyrgios nel match di Laver Cup. Con questo vittoria L’Europa allunga ulteriormente salendo così 5-1. Un successo netto quello del greco che è riuscito ad imporre il proprio gioco, dominando la sfida per larghi tratti. Partenza fulminea di Tsitsipas che già nel quarto gioco approfitta di un passaggio a vuoto dell’avversario per piazzare il break e salire 3-1. La reazione dell’australiano non arriva tanto che il numero 95 del mondo è costretto ad annullare due palle break nel sesto gioco. Il greco gestisce bene la situazione e senza troppi affanni chiude 6-3. Il secondo set inizia così come si era chiuso il primo ovvero con Tsitsipas in spinta. Kyrgios, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)in due set (6-3 6-4)nel match diCup. Con questo vittoriaulteriormente salendo così 5-1. Un successo netto quello del greco che è riuscito ad imporre il proprio gioco, dominando la sfida per larghi tratti. Partenza fulminea diche già nel quarto gioco approfitta di un passaggio a vuoto dell’avversario per piazzare il break e salire 3-1. La reazione dell’australiano non arriva tanto che il numero 95 del mondo è costretto ad annullare due palle break nel sesto gioco. Il greco gestisce bene la situazione e senza troppi affanni chiude 6-3. Il secondo set inizia così come si era chiuso il primo ovvero conin spinta., ...

