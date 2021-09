Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri: probabili formazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Massimiliano Allegri valuta le probabili formazioni per il match di domenica alle 12 e 30 a Torino all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Prima della partita sono arrivate anche le parole molto positive di D’Aversa sul tecnico della vecchia signora, in un momento certamente difficile per la Juventus. In porta, come riportato da JuventusNews24, dovrebbe esserci l’esordio in campionato quest’anno per Mattia Perin, con Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro e Cuadrado sulle fasce. A centrocampo spazio invece a Bentancur e Locatelli, vista l’indisponibilità di Rabiot, non presente fra i convocati per un problema alla caviglia. A chiudere la formazione dovrebbero esserci Bernardeschi e Chiesa, con il ballottaggio davanti tra Dybala, Kulusevski e Kean per affiancare Alvaro ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021) Massimilianovaluta leper il match di domenica alle 12 e 30 a Torino all’Allianz Stadium contro la. Prima della partita sono arrivate anche le parole molto positive di D’Aversa sul tecnico della vecchia signora, in un momento certamente difficile per la. In porta, come riportato daNews24, dovrebbe esserci l’esordio in campionato quest’anno per Mattia Perin, con Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro e Cuadrado sulle fasce. A centrocampo spazio invece a Bentancur e Locatelli, vista l’indisponibilità di Rabiot, non presente fra i convocati per un problema alla caviglia. A chiudere la formazione dovrebbero esserci Bernardeschi e Chiesa, con il ballottaggio davanti tra Dybala, Kulusevski e Kean per affiancare Alvaro ...

