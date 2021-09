Inter | Dimarco | «Dispiaciuto per il rigore Ora testa alla Champions»

(Di sabato 25 settembre 2021) Federico, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni diTv nel post partita di-Atalanta: le sue dichiarazioni Federico, difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel post partita di-Atalanta: le sue dichiarazioni– «Mi dispiace per il, ovvio, ma sono contento perché i compagni e i tifosi mi hanno aiutato subito. Giocare in casa con questi tifosi è una spinta in più. Oggi è stata una grande gara e dobbiamo continuare a lavorare».LEAGUE – «Adesso dobbiamo pensare subitogara diLeague, perché dobbiamo fare tre punti». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ...

Marcatori: 5' Lautaro, 30' Malinovski, 38' Toloi, 26' s.t. Dzeko Assist: 5' Barella, Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 13' s.t.); Darmian (dal 13' s.t. Dumfries), Barella (dal 45' s.t. Satriano), Brozovic, Calhanoglu (dal 13' s.t. Vecino), Perisic; Lautaro