Inter-Atalanta | i convocati di Inzaghi | non c’è Correa

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Inter-Atalanta, big match della sesta giornata di Serie A 2021/2022 in programma sabato 25 settembre alle ore 18:00. Spicca l'assenza di Joaquin Correa: inutili, quindi, i tentativi di recuperarlo per la sfida con gli orobici, dopo la brutta botta al bacino subita nella sfida contro il Bologna. Ecco quindi tutti i 23 giocatori scelti dal tecnico nerazzurro. Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano.

