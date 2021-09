Genoa-Verona 3-3, Destro: “Proverò a superare i gol segnati l’anno scorso” (Di sabato 25 settembre 2021) “Non abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma il secondo è stato tra i migliori della stagione”. Queste le parole di Mattia Destro dopo la doppietta segnata contro il Verona, che non è valsa però i tre punti. Nel terzo gol episodio stranissimo, visto che ha segnato con una bottiglietta in mano: “Avevo i crampi, ero stanco, non sapevo dove buttarla… Pensavamo fosse fatta dopo una rimonta del genere, sono stati bravi loro. Personalmente, cercherò di superare i miei 11 gol della scorsa stagione, sarà dura: da quando però è arrivato mister Ballardini dallo scorso anno sta andando bene, non devo fermarmi”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) “Non abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma il secondo è stato tra i migliori della stagione”. Queste le parole di Mattiadopo la doppietta segnata contro il, che non è valsa però i tre punti. Nel terzo gol episodio stranissimo, visto che ha segnato con una bottiglietta in mano: “Avevo i crampi, ero stanco, non sapevo dove buttarla… Pensavamo fosse fatta dopo una rimonta del genere, sono stati bravi loro. Personalmente, cercherò dii miei 11 gol della scorsa stagione, sarà dura: da quando però è arrivato mister Ballardini dalloanno sta andando bene, non devo fermarmi”. SportFace.

