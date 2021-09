Fango su Michetti | Meloni zittisce tutti | è bravo e preparato | con lui siamo davvero competitivi E la sinistra ci teme

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 settembre 2021) Giorgiatira dritto: il percorso che porta alle urne per le Comunali è quasi al traguardo e negli ultimi giorni polemiche strumentali riservate al candidato romano del centrodestra, Enrico, insistono a minare il terreno e a ingombrare il campo di ostacoli. «Laci accusa…“buca” anche la… La Raggi ci ha fatto persino un post», ironizza la leader di Fdi in diretta Fb durante un comizio elettorale a Roma, a sostegno del candidato sindaco. Poi affonda il colpo: «Vuol dire che hanno paura di noi e si rendono conto cheestremamente. Noi andiamo dritti per la nostra strada. Vi chiedo di credere nella candidatura di».: sugli attacchi strumentali a ...