Elmo e scudo: Grillo trasforma Raggi in gladiatrice a una settimana dalle elezioni

Da candidata a gladiatrice. Con un fotomontaggio postato sui suoi profili social, Beppe Grillo dimostra il suo appoggio alla corsa al Campidoglio di Virginia Raggi "trasformando" la sindaca uscente in una combattente romana, con tanto di Elmo e scudo. "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo", recita il messaggio del garante del Movimento 5 stelle, che chiude con il più classico degli endorsement: "Virginia, vai avanti con coRaggio!". "Dobbiamo avere memoria di come era la città quando l'ho presa. Siamo usciti da mafia capitale, che è stata la punta di un iceberg che si trascinava da tempo, venivamo da un periodo di commissariamento E avevamo miliardi di debito. Non avevamo soldi né appalti attivi. Venivamo da un periodo di ..."

