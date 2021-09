Diletta Leotta spera di tornare con Can Yaman: “Adesso siamo lontani” (Di sabato 25 settembre 2021) E’ molto tesa Diletta Leotta nello studio di Verissimo e lo diventa ancora di più quando si parla d’amore, di Can Yaman. Arriva il momento atteso della sua intervista, quello che riguarda Diletta Leotta e Can Yaman: stanno ancora insieme? “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, forse è questo, ed è stato un colpo di fulmine. siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e hanno cercato di vivere questa passione enorme. Pensa una siciliana e un turco che tipo di mix. siamo tutti e due molto passionali e tutto è stato molto veloce e quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso devi fare i conti con altro…”. Diletta Leotta stupisce Silvia Toffanin, a Verissimo racconta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 settembre 2021) E’ molto tesanello studio di Verissimo e lo diventa ancora di più quando si parla d’amore, di Can. Arriva il momento atteso della sua intervista, quello che riguardae Can: stanno ancora insieme? “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, forse è questo, ed è stato un colpo di fulmine.due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e hanno cercato di vivere questa passione enorme. Pensa una siciliana e un turco che tipo di mix.tutti e due molto passionali e tutto è stato molto veloce e quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso devi fare i conti con altro…”.stupisce Silvia Toffanin, a Verissimo racconta ...

