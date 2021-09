Dean Berta Vinales, incidente in SBK: annullato il programma di Jerez (Di sabato 25 settembre 2021) Brutto incidente per Dean Berta Vinales, cugino di Maverick pilota della MotoGP, che nella gara 1 di Jerez è stato vittima di una caduta e del successivo trasporto, tramite elicottero, al vicino ospedale di Siviglia. Una situazione drammatica che ha portato tutti gli organizzatori della SBK a cancellare il resto del programma di questo weekend. Ecco cosa sta succedendo e le dinamiche dell’incidente. Dean Berta Vinales trasportato in eliambulanza Arrivano notizie poco positive sulla dinamica della caduta di Dean Berta Vinales, centauro della SBK che corre sotto ai colori del Vinales Racing Team, durante la prima corsa di Jerez: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Bruttoper, cugino di Maverick pilota della MotoGP, che nella gara 1 diè stato vittima di una caduta e del successivo trasporto, tramite elicottero, al vicino ospedale di Siviglia. Una situazione drammatica che ha portato tutti gli organizzatori della SBK a cancellare il resto deldi questo weekend. Ecco cosa sta succedendo e le dinamiche dell’trasportato in eliambulanza Arrivano notizie poco positive sulla dinamica della caduta di, centauro della SBK che corre sotto ai colori delRacing Team, durante la prima corsa di: ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA INCIDENTE A DEAN BERTA VINALES IN SUPERSPORT 300 IL GIOVANE PILOTA IN OSPEDALE, ANNULLATA RACE 1 SUPERBIKE - gponedotcom : ULTIM’ORA – Grave incidente per il cugino di Vinales, Dean Berta, cancellate tutte le gare: ULTIM’ORA – Tutte le at… - miguelidg : RT @Corriere: Grave incidente al cugino 15enne di Viñales a Jerez: è in ospedale in gravi condizioni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Superbike, incidente per il quindicenne Dean Berta Vinales: è all'ospedale di Siviglia - Corriere : Grave incidente al cugino 15enne di Viñales a Jerez: è in ospedale in gravi condizioni -