Conferenza stampa Castori: «Ribery out. Mi aspetti progressi col Sassuolo»

L'allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato alla vigilia della partita contro il Sassuolo

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo.

Ribery OUT – «Ha avuto un affaticamento che non ci consentirà di utilizzarlo domani. Una cosa di poco conto, ma non valeva la pena correre rischi. Ci tengo a precisarlo, paga qualcosa a livello fisico semplicemente perché è arrivato da poco. Per fortuna non è niente di importante, con il Genoa ci sarà e i tifosi non hanno motivo di preoccuparsi».

Sassuolo – «A me interessa l'atteggiamento, non la tattica. Mi aspetto risultati e progressi a prescindere dal modulo. Formazione? Non mi va di dare vantaggi al ...

