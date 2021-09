(Di sabato 25 settembre 2021) "Il derby è bello dae da preparare. Mi aspetto che la squadra giochi per vincere, ma sappiamo di non poterlo fare sempre. Dall'altra parte c'è una squadra con le stesse nostre ambizioni": lo ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, è scoppiata la Mou-mania: “Sei meglio del sesso!” - FabioOffreda : RT @CorSport: #Roma, #Mourinho: '#Derby senza #Pellegrini? L'arbitro ha fatto una cag...' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: Mourinho 'Un privilegio giocare Lazio-Roma': (ANSA) - ROMA, 25 SET - 'Il derby è bello da… - Gazzetta_it : Mou e la Roma da derby: “Giochiamo per vincere, ma la Lazio ha le nostre ambizioni” #RomaLazio - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho: '#Derby senza Pellegrini? L'arbitro ha fatto una cag...': Le parole del tecnico giallorosso alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mourinho

Dall'altra parte c'è una squadra con le stesse nostre ambizioni": lo ha detto Josèalla vigilia di Lazio - Roma in conferenza stampa. "La rivalità mi piace - ha aggiunto - ed è un privilegio ...... detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato diitaliano. ... I giallorossi didovrebbero evitare la sconfitta ma non è da escludere un pareggio, con ...L'allenatore giallorosso alla vigilia della sfida con la Lazio: "Sono gare belle da preparare e da giocare, i ragazzi daranno tutto" ...Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio: "Mi aspetto una squadra che giochi per vincere".