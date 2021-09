Buon compleanno Salvatore Accardo, Alice, Andrea della Valle… (Di domenica 26 settembre 2021) Buon compleanno Salvatore Accardo, Alice, Andrea della Valle… …Walter Tocci, Marco Follini, Lionello Marco Pagnoncelli, Luigi de Canio, Chiara Salerno, Matteo Marzotto, Archimede Morleo, Giulia Elettra Gorietti, Filippo Carini, Lorenzo Gallosti, Giulia Gorlero, Regina Baresi, Valerio Grazini, Cristiano Piccini, Lavinia Marongiu… Oggi 26 settembre compiono gli anni: Amasi Damiani, regista, scrittore, sceneggiatore; Ugo Liberatore, regista, sceneggiatore; Domenico Ceravolo, politico; Antonio Seffusatti, ex calciatore; Franco Cavallo, velista; Giacomo Manzoni, compositore, critico musicale, saggista; Vincenzo Vitiello, filosofo; Umberto Buonfrate, ex calciatore, allenatore; Salvatore Accardo, violinista; Enrico ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 settembre 2021), Alice,…Walter Tocci, Marco Follini, Lionello Marco Pagnoncelli, Luigi de Canio, Chiara Salerno, Matteo Marzotto, Archimede Morleo, Giulia Elettra Gorietti, Filippo Carini, Lorenzo Gallosti, Giulia Gorlero, Regina Baresi, Valerio Grazini, Cristiano Piccini, Lavinia Marongiu… Oggi 26 settembre compiono gli anni: Amasi Damiani, regista, scrittore, sceneggiatore; Ugo Liberatore, regista, sceneggiatore; Domenico Ceravolo, politico; Antonio Seffusatti, ex calciatore; Franco Cavallo, velista; Giacomo Manzoni, compositore, critico musicale, saggista; Vincenzo Vitiello, filosofo; Umbertofrate, ex calciatore, allenatore;, violinista; Enrico ...

chetempochefa : «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisog… - juventusfc : Una decade in ???? Buon compleanno, Marco #Tardelli! ?? - lapoelkann_ : Sei la migliore sorella del mondo, ti auguro un bene galattico, gioia, felicità, serenità e pace ??. Non potrei sog… - Eleonor18519506 : @marco_valsesia Buon compleanno anche se in ritardo ?????? - Hattila79 : @Sayuri1897 Tantissimi auguroni di buon compleanno Martina ?????????? -