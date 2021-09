Boldrini: “Siamo al fianco delle donne afghane in lotta per la libertà” (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – “Una piazza bella, necessaria. Per ribadire che Siamo al fianco delle donne afghane in lotta per la libertà. In tante, troppe parti del pianeta i diritti delle donne sono sotto attacco. A noi tutte spetta il compito di difenderli e ottenerne di nuovi”. Così sulla sua pagina Facebook l’onorevole Laura Boldrini, parlamentare del Pd ed ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito della manifestazione “Oggi più che mai #Nonlasciamolesole” tenutasi oggi in piazza del Popolo, a Roma, per i diritti delle donne afghane. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – “Una piazza bella, necessaria. Per ribadire chealinper la. In tante, troppe parti del pianeta i dirittisono sotto attacco. A noi tutte spetta il compito di difenderli e ottenerne di nuovi”. Così sulla sua pagina Facebook l’onorevole Laura, parlamentare del Pd ed ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito della manifestazione “Oggi più che mai #Nonlasciamolesole” tenutasi oggi in piazza del Popolo, a Roma, per i diritti. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Andrea02021955 : @borghi_claudio @FabioVxVendetta @renatobrunetta Già siamo in attesa delle@sue sagaci repliche ai suddetti Boldrini… - Gio97380780 : @AzzurraBarbuto Siamo in un continuo.... ....boldrini di speranza. - sergionebg : @65_virna @QRepubblica Ma allora l'Inghilterra non è ancora fallita! E la Danimarca non ha la peste del nuovo mille… - e_astuto : RT @e_astuto: @IlariaFalco5 @Agenzia_Ansa ... Ci siamo liberati (quasi) da tabu' e dogmi religiosi e ce ne inventiamo altri. È questo che n… - e_astuto : @IlariaFalco5 @Agenzia_Ansa ... Ci siamo liberati (quasi) da tabu' e dogmi religiosi e ce ne inventiamo altri. È qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini Siamo Persone senza fissa dimora ricevono il vaccino anti - Covid ...è stato un passo importante verso l'immunizzazione contro il Covid - commenta Fabrizio Boldrini, ... Coi nostri volontari ci siamo, dunque, attrezzati per informare coloro che abbiamo incontrato nel ...

L'Asl di Biella ha nominato le proprie referenti per l'Osservatorio sulla Medicina di Genere "Siamo felici dell'incarico e ci impegneremo a rappresentare al meglio la nostra Asl in questo ... assessore alla Sanità Regione Piemonte, la dottoressa Ruggieri, Paola Boldrini, vicepresidente ...

Cesano Maderno, XI^ edizione di Voci della Storia nel segno di Dante MBnews Covid: Boldrini, 'obbligo green pass Camera segnale giusto' Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi ci lavora, ma anche un giusto segnale ai cittadini e alle ...

L'Afghanistan e i diritti delle donne. Intervista a Laura Boldrini Radio radicale siamo con l'ex presidente della Camera Laura Boldrini per parlare di Afghanistan e del regime dei dei talebani noi Abbiamo visto in questi giorni dei segnali diciamo ambigui da parte de ...

...è stato un passo importante verso l'immunizzazione contro il Covid - commenta Fabrizio, ... Coi nostri volontari ci, dunque, attrezzati per informare coloro che abbiamo incontrato nel ...felici dell'incarico e ci impegneremo a rappresentare al meglio la nostra Asl in questo ... assessore alla Sanità Regione Piemonte, la dottoressa Ruggieri, Paola, vicepresidente ...Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi ci lavora, ma anche un giusto segnale ai cittadini e alle ...Radio radicale siamo con l'ex presidente della Camera Laura Boldrini per parlare di Afghanistan e del regime dei dei talebani noi Abbiamo visto in questi giorni dei segnali diciamo ambigui da parte de ...