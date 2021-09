Benji e Bella Thorne, spunta un retroscena ‘privato’: non l’aveva mai detto prima d’ora (Di sabato 25 settembre 2021) Benji e Bella Thorne formano una coppia bellissima, ma eravate a conoscenza di questo retroscena? Proprio così si sono incontrati. Una cosa è certa: la seconda puntata di ‘Da Grande’, il programma di Alessandro Cattelan di Rai Due, sarà letteralmente imperdibile. Proprio Domenica 26 Settembre, infatti, il simpaticissimo conduttore sarà al timone di un appuntamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 25 settembre 2021)formano una coppia bellissima, ma eravate a conoscenza di questo? Proprio così si sono incontrati. Una cosa è certa: la seconda puntata di ‘Da Grande’, il programma di Alessandro Cattelan di Rai Due, sarà letteralmente imperdibile. Proprio Domenica 26 Settembre, infatti, il simpaticissimo conduttore sarà al timone di un appuntamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

150sfumaturedih : Per qualche strano motivo Lillo non é venuto in studio quindi abbiamo finito super in anticipo e hanno registrato s… - 150sfumaturedih : Raga domani guardatevi Da Grande, Bella Thorne e Benji sono troppo teneri - benji_to18 : @alicia_valdezzz Bella ?? - federico20056 : RT @bethornebr: ?? | Bella e Benji na festa da Milan Fashion Week. - Graziana_McLove : Ma quanto è bella la canzone di @Benji_Mascolo e @bellathorne ?? -