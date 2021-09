Adesca la figlia 16enne della compagna con un falso profilo social e la violenta. In carcere un 36enne

(Di sabato 25 settembre 2021) Arrestato unè stato con l'accusa di violenza sessuale su minori e favoreggiamentoprostituzione minorile. È quanto successo in Val Lagarina (Verona) dove, qualche tempo fa, la madre di ...

Arrestato un 36enne è stato con l'accusa di violenza sessuale su minori e favoreggiamento della prostituzione minorile. È quanto successo in Val Lagarina (Verona) dove, qualche tempo fa, la madre di ...Stando a quanto si apprende dal quotidiano online L'Adige.it , il 36enne avrebbe adescato laminorenne della convivente mediante l'app di messaggistica istantanea Hangouts, un chat in voga tra ...Arrestato un 36enne è stato con l'accusa di violenza sessuale su minori e favoreggiamento della prostituzione minorile. È ...Il sospetto pedofilo, un 36enne di Rovereto, aveva adescato in chat la figlia 16enne della compagna fingendosi un coetaneo. Poi ne ha abusato ...