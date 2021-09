Trovato morto in casa a Roma il regista Massimo Manni | tracce di sangue e appartamento in disordine Ipotesi omicidio

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) È statosenza vita inda un familiare iltelevisivo de La7, 61 anni. Come riporta Repubblica, nell’delsono state trovate anchedi, per questo il sostituto procuratore Francesco Saverio Musolino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di. La vittima abitava a Prati, vicino piazzale Clodio. Il fatto risale a ieri pomeriggio, quando la vittima si sarebbe dovuto incontrare con la sorella ma non si è presentato all’appuntamento. I familiari hanno subito chiamato la polizia e sono andati a. L’era ine la porta non era chiusa a chiave, ma sulla serratura non ...