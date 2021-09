Totem GT Super | restomod col V6 ispirato a Alfa Romeo Giulia Ti Super

Advertising

_autoblog : Totem GT: in arrivo la versione Super a benzina - infoitscienza : Totem Automobili non resiste: ecco la GT Super col V6 Alfa - GOGLIK : Totem GT Electric e Super: motore, potenza, caratteristiche, interni e immagini dei restomod -… - newsautoit : ?? #TotemAutomobili ha realizzato un secondo #restomod dell’Alfa Romeo #GiuliaGT storica, questa volta con motore… - Morgana_69 : @caporix Prix settimana che vado al super devo leggere cosa ci sta scritto sul totem distributore nell ortofrutta .… -

Ultime Notizie dalla rete : Totem Super

Quattroruote

Dopo l'elettrica arriva la V6 a benzina . Il restomod di altissimo divello continua conGT, ispirato ad Alfa Romeo Giulia Ti. Segue l'apprezzataGT Electric di un anno fa. Si forma così una coppia. Dopo il modello a batterie da 590 cavalli e 1.100 Nm di di ...Sulla GTdiAutomobili approda infatti il poderoso propulsore V6 a benzina da 2.9 litri Bi - Turbo , dotato di cambio automatico e con trazione su tutte le quattro ruote, già utilizzato ...Alla fine in casa Totem Automobili non hanno resistito. La GT Electric (eccellente restomod dell’iconica Alfa Romeo Giulia GT) che era nata esclusivamente elettrica si è fatta in due. C’è infatti ades ...Alfa Romeo Giulia Totem GT Super, caratteristiche, prestazioni, prezzo: restomod, auto storica restaurata con motore V6 benzina biturbo.