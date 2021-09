Tebas | «Real Madrid e Barcellona destinate a soffrire in Europa»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente della Liga Javierha parlato della situazione diJavier, presidente della Liga spagnola, come riportato da AS ha parlato della situazione dia margine della decisione di far giocare il Clasico il 24 ottobre alle 16.15. «Non possiamo né dobbiamo cambiare il nostro modello. Vogliamo un calcio sostenibile, ma dobbiamo anche difendere i nostri grandi club come, che saranno destinati anelle competizioni europee. Non voglio entrare in merito ad alcuna scelta dal punto di vista tecnico o sportiva, ma non mi piace affatto che debba convivere con problemi istituzionali e con una ...

... Atlético de Madrid, Sevilla FC, Villarreal CF, Valencia CF,Betis, Athletic Club,..." said Javier, president at LaLiga. "This experience will have soccer fans all over the world at the ...... un'operazione che ha fatto arrabbiare ilMadrid e il Barcellona, ma anche l'Athletic Club e l'Oviedo. Non si spiega in altro modo un altro provvedimento di, che ha inasprito le regole sul ...Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato della situazione di Real Madrid e Barcellona Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, come riportato da AS ha parlato della situazione di Real Mad ...Ora è ufficiale. Il classico, il primo senza Messi e Ramos, tra Real Madrid e Barcellona si giocherà il 24 ottobre dalle 16:15 al Camp Nou. La notizia è riportata da AS che ha raccolto anche altre dic ...