Serie A, arriva il ‘risarcimento’ di DAZN: un mese gratis per gli utenti (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli abbonati di DAZN hanno registrato dei disservizi in occasione delle partite del campionato di Serie A Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Nel dettagli si sono riscontrati dei problemi che hanno impedito la visione delle partite. I tifosi si sono infuriati e hanno preso d’assalto i social per protestare. DAZN ha deciso di correre ai ripari e comunicato un risarcimento per gli utenti: “in relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, DAZN conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi”. “DAZN ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli abbonati dihanno registrato dei disservizi in occasione delle partite del campionato diA Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Nel dettagli si sono riscontrati dei problemi che hanno impedito la visione delle partite. I tifosi si sono infuriati e hanno preso d’assalto i social per protestare.ha deciso di correre ai ripari e comunicato un risarcimento per gli: “in relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre,conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di undi visione senza ulteriori costi aggiuntivi”. “ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega ...

