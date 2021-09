Ronaldo | “Superlega? Non è una cattiva idea Vi spiego perché”

(Di venerdì 24 settembre 2021)Luis Nazario de Lima, per tutti “Il Fenomeno”, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese “The Athletic” in cui ha detto la sua anche sulla vicende. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore brasiliano. “Se guardi all’della, non è una. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan o Inter, City e PSG senza dover aspettare i quarti di finale o una semifinale. Oggi i tifosi sono molto impegnati. Abbiamo già visto proteste contro lain Inghilterra, forsemal spiegata o mal realizzata. Penso che ci sia del potenziale e che, nel prossimo futuro, ci saranno innovazioni per club e tifosi. I club ...

Advertising

Giancar51891215 : Attenzione se parla lui potrebbero ricredersi anche ad appiano e alla @Gazzetta_it #Ronaldo #superlega - NewCarlonet : RT @TUTTOJUVE_COM: Ronaldo: 'La Superlega è una buona idea. I tifosi vogliono vedere partite tra le migliori squadre' - sportli26181512 : Ronaldo il Fenomeno approva la Superlega: 'Non è una cattiva idea, vedo del potenziale' - TUTTOJUVE_COM : Ronaldo: 'La Superlega è una buona idea. I tifosi vogliono vedere partite tra le migliori squadre' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Ronaldo: 'La Superlega è una buona idea. I tifosi vogliono vedere partite tra le migliori squadre' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Superlega

Nel corso di un'intervista a The Athletic,il Fenomeno, che due gironi fa ha compiuto 45 anni, ha detto la sua sulla: 'Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi ...Commenta per primoil Fenomeno , che ha compiuto 45 anni due giorni fa, parla a The Athletic , dicendo la sua sul progetto: 'Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. ...In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Ronaldo Il Fenomeno ha parlato anche del progetto Superlega: "Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere ...Nel corso di un’intervista a The Athletic, Ronaldo il Fenomeno, che due gironi fa ha compiuto 45 anni, ha detto la sua sulla Superlega: “Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più ...