Roma-Udinese 1-0 | numeri e statistiche

(Di venerdì 24 settembre 2021)1-0, posticipo della quinta giornata di Serie A. José Mourinho è rimasto imbattuto per 41 gare interne consecutive in Serie A, eguagliando il record nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) di Massimiliano Allegri con la Juventus tra settembre 2015 e settembre 2017. Tra le squadre attualmente nei cinque grandi campionati europei, solo Bayern Monaco (38), Manchester City e Borussia Dortmund (entrambe 23) hanno segnato più reti della(22) in stagione considerando tutte le competizioni. Tammy Abraham ha trovato il suo primo gol casalingo in campionato da una doppietta contro il West Ham in Premier League con la maglia del Chelsea a dicembre 2020. Abraham è il primo attaccante inglese ad aver trovato una rete casalinga in Serie A da Jay Bothroyd contro l’Ancona con la maglia del Perugia nel maggio 2004. Riccardo ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Daje @tammyabraham ?? I video delle interviste post partita di Mourinho, Mkhitaryan e Tammy ??… - OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ?? - SkySport : Roma, Pellegrini espulso contro l'Udinese: salta il derby di domenica con la Lazio #SkySport #Roma #Pellegrini… - infoitsport : Abraham dopo Roma-Udinese: 'Voglio dimostrare quanto amo questo club' - quotidianodirg : Roma-Udinese 1-0, decide il gol di Abraham -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

: arbitro Rapuano voto 5,5 , assistenti Ranghetti e Scatragli, G. Miele quarto uomo, Chiffi e Di Vuolo al Var. 'Arbitro giovane e promettente, l'insufficienza è per l'espulsione di ......- Fiorentina, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022 . Da una parte c'è la squadra di Gotti che viene da due sconfitte consecutive contro Napoli eed ...«Il gol alla Virtus Verona? Vale un punto per la nostra classifica, vale molto anche per me. Nei professionisti è tutto più complicato, sono contento di aver rotto il ghiaccio: devo migliorare ancora ...L’Olimpico di nuovo sold out e la Roma ringrazia i tifosi Nella sfida tra Roma e Udinese erano presenti allo stadio 29.593 tifosi giallorossi, un altro sould out. La Roma ringrazia i tifosi presenti e ...