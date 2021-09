Roma | CaramanicaRA | “Con Sgarbi per una Capitale a misura di animale”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Entusiasmo e partecipazione per l’aperitivo animalista organizzato nella giornata di ieri ada Gabriella Caramanica, segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, partito che partecipa alle elezioni amministrative dellaall’interno della lista composta anche da Rinascimento, Cambiamo, Democrazia del popolo e Movimento Cantiere Italia. All’evento, che ha visto la presenza di cittadini e addetti ai lavori, ha preso parte anche il leader di Rinascimento, l’onorevole Vittorioe il presidente nazionale di RA, Marco Strano. In platea anche Michelangelo Letizia, responsabile di Democrazia del Popolo. “Siamo molto contenti della riuscita di questo appuntamento elettorale, in occasione del quale abbiamo presentato i nostri candidati ai municipi e al Comune di: una squadra competente, forte, ...