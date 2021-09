“Rambo 2 – La vendetta”: stasera in tv il secondo capitolo della saga con Stallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Eroe stars and stripes, Rambo, alias Sylvester Stallone, è considerato icona di un patriottismo fanatico, riflesso degli anni che lo vedono nascere, essenza dell’intera saga che lo vede protagonista. “Rambo 2 – La vendetta“, il sequel del primo “Rambo“, è forse il capitolo più esagerato, esaltato ma anche per questo apprezzato dagli appassionati del genere. Un evergreen anni Ottanta, divenuto persino veicolo per la politica del presidente Reagan, che si servì dei famosissimi personaggi creati dall’industria cinematografica per i propri scopi propagandistici. Dopo aver visto il film il presidente pronunciò la celebre frase: “La prossima volta manderò Rambo“. Così “Rambo 2 – la vendetta“(1985) si fa manifesto del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Eroe stars and stripes,, alias Sylvester, è considerato icona di un patriottismo fanatico, riflesso degli anni che lo vedono nascere, essenza dell’interache lo vede protagonista. “2 – La“, il sequel del primo ““, è forse ilpiù esagerato, esaltato ma anche per questo apprezzato dagli appassionati del genere. Un evergreen anni Ottanta, divenuto persino veicolo per la politica del presidente Reagan, che si servì dei famosissimi personaggi creati dall’industria cinematografica per i propri scopi propagandistici. Dopo aver visto il film il presidente pronunciò la celebre frase: “La prossima volta manderò“. Così “2 – la“(1985) si fa manifesto del ...

