Puigdemont subito libero: lo ha stabilito la magistratura di Sassari. Deve restare in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) Avevamo visto giusto e soprattutto Puigdemont aveva scelto il Paese e la magistratura giusta per non andare in galera. Infatti per la giudice della Corte d'Appello di Sassari non c'è motivo di applicare a carico dell'ex presidente della Catalogna alcuna misura cautelare L'articolo proviene da Firenze Post.

