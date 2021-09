Pnrr, l’Italia è sulla strada giusta. Parola di Maximo Ibarra (Di venerdì 24 settembre 2021) “I pianeti si stanno allineando affinché l’Italia riesca a non perdere l’occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. È un messaggio all’insegna della fiducia quello che Maximo Ibarra (qui una sua recente intervista a Formiche) ha lanciato oggi dall’Italian Tech Week di Torino intervistato dal giornalista di Repubblica Riccardo Luna. Il manager italo-colombiano – che il prossimo primo ottobre assumerà ufficialmente la carica di amministratore delegato di Engineering dopo le esperienze da Ceo in Wind Tre e Sky Italia – ha sottolineato come il bicchiere per il nostro Paese debba essere necessariamente considerato mezzo pieno. Tanto più in un fase di grande dinamismo come l’attuale. “Ci sono tutte le condizioni perché il Pnrr si confermi una fondamentale occasione di sviluppo per ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 settembre 2021) “I pianeti si stanno allineando affinchériesca a non perdere l’occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. È un messaggio all’insegna della fiducia quello che(qui una sua recente intervista a Formiche) ha lanciato oggi daln Tech Week di Torino intervistato dal giornalista di Repubblica Riccardo Luna. Il manager italo-colombiano – che il prossimo primo ottobre assumerà ufficialmente la carica di amministratore delegato di Engineering dopo le esperienze da Ceo in Wind Tre e Sky Italia – ha sottolineato come il bicchiere per il nostro Paese debba essere necessariamente considerato mezzo pieno. Tanto più in un fase di grande dinamismo come l’attuale. “Ci sono tutte le condizioni perché ilsi confermi una fondamentale occasione di sviluppo per ...

