Pioli “Contro lo Spezia serve una gara da Milan”

MILANO (ITALPRESS) – "Insieme ai nostri tifosi abbiamo più energia, entusiasmo e sostegno. Le gare si possono complicare ma con aiuto e positività si possano anche aggiustare: siamo partiti bene in casa ma siamo solo all'inizio, domani giocheremo però in trasferta Contro un avversario da rispettare molto". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell'anticipo di campionato sul terreno dello Spezia. "Dovremo giocare una partita seria, da Milan, con le nostre caratteristiche, cercando di essere squadra dall'inizio alla fine – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – Metterò in campo la formazione migliore, ricordando che è importante chi è in campo dall'inizio ma ancora di più chi subentra".

