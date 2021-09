Pd | Torquati | Borghetto San Carlo | ennesimo blitz Raggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Oggi c’è stato l’elettorale della Sindaca. Dopo aver inseguito Gualtieri a San Basilio una settimana fa, questa mattina ha scelto di mettere in scena un’inaugurazione non-inaugurazione aSan, le terre pubbliche a La Giustiniana gestite dal 2014 da giovani agricoltori.” “Come Municipio, dopo aver proposto e ottenuto insieme all’amministrazione comunale la promozione del bando di affidamento di queste terre, non abbiamo mai smesso di sollecitare gli interventi di recupero dell’area, affinché l’accordo di programma diSanfosse portato a termine e i 1.400 mq di casali che insistono su queste terre venissero ristrutturati.” “Lo stesso atteggiamento lo abbiamo tenuto anche in questi ultimi cinque anni come ...