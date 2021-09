Onu: Draghi, 'riforma per Consiglio sicurezza più rappresentativo e responsabile' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Nell'architettura dell'ONU, il Consiglio di sicurezza deve poter continuare ad adempiere al proprio ruolo a tutela della pace e della sicurezza internazionale. Sosteniamo la necessità di una riforma condivisa e consensuale del Consiglio di sicurezza, che rafforzi la rappresentanza regionale e garantisca una più equa distribuzione geografica dei seggi attraverso un incremento dei soli membri eletti. Il nostro obiettivo è rendere il Consiglio più rappresentativo, democratico, efficiente, trasparente e responsabile”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “La risposta alle sfide che dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Nell'architettura dell'ONU, ildideve poter continuare ad adempiere al proprio ruolo a tutela della pace e dellainternazionale. Sosteniamo la necessità di unacondivisa e consensuale deldi, che rafforzi la rappresentanza regionale e garantisca una più equa distribuzione geografica dei seggi attraverso un incremento dei soli membri eletti. Il nostro obiettivo è rendere ilpiù, democratico, efficiente, trasparente e”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “La risposta alle sfide che dobbiamo ...

