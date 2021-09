Nintendo Direct settembre 2021 | arriva Castlevania Advance Collection

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 settembre 2021) La trilogia diper Game Boyoggi con ildi, ma lanon è esclusiva Switch Questa raccolta è stata travolta da una marea di leak, ma ildiha confermato l’arrivo su Switch di. Ancora meglio, la trilogia (o meglio tetralogia, ma ci arriveremo) è disponibile su eShop già da oggi. Si tratta di tre titoli che hanno riproposto per la prima volta su console portatili la fortunata formula di Symphony of the Night per PlayStation, settando un nuovo standard per l’intero franchise precedentemente lineare. Dopo i numerosi rating ricevuti per la pubblicazione, ...