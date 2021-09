Napoli cala il poker a Marassi (Di venerdì 24 settembre 2021) Napoli cala il poker a Genova contro la Samp di D’Aversa. Osimhen apre le danze, poi Fabian Ruiz e Zielinski completano il tabellino della partita. La squadra di Spalletti espugna così lo stadio di Marassi e mantiene la testa della classifica. : quinta vittoria consecutiva in campionato La squadra di Spalletti sorpassa Milan e Inter. Il Napoli, per la terza volta nella sua storia, centra il quinto successo di fila in cinque partite di campionato e ritorna in testa alla Serie A. A Marassi, il Napoli conferma di essere in un buon stato di forma e trascinata dal nigeriano Osimhen, Insigne e Lozano batte con agilità la Samp. I blucerchiati Samp hanno cercato di reagire allo strapotere dei partenopei. Ma, oggi, anche per i meriti di Ospina, il Napoli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021)ila Genova contro la Samp di D’Aversa. Osimhen apre le danze, poi Fabian Ruiz e Zielinski completano il tabellino della partita. La squadra di Spalletti espugna così lo stadio die mantiene la testa della classifica. : quinta vittoria consecutiva in campionato La squadra di Spalletti sorpassa Milan e Inter. Il, per la terza volta nella sua storia, centra il quinto successo di fila in cinque partite di campionato e ritorna in testa alla Serie A. A, ilconferma di essere in un buon stato di forma e trascinata dal nigeriano Osimhen, Insigne e Lozano batte con agilità la Samp. I blucerchiati Samp hanno cercato di reagire allo strapotere dei partenopei. Ma, oggi, anche per i meriti di Ospina, il...

