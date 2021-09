Morte di Laura Ziliani, arrestate due figlie e il fidanzato di una di loro (Di venerdì 24 settembre 2021) . L’accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere La Morte di Laura Ziliani, scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021 e poi ritrovata priva di vita, aveva da subito fatto sospettare che non fosse dovuta ad un incidente in montagna, ma che fosse un vero e proprio omicidio. Gli inquirenti, oltre ad analizzare tutti gli elementi del ritrovamento della donna non compatibili con il racconto delle figlie, hanno ritenuto fin da subito che dietro la scomparsa e poi la Morte della donna, ci fosse un movente economico. Infatti, dopo la Morte del marito, la donna e le figlie avevano ereditato un ingente patrimonio immobiliare, che le figlie volevano destinare a uso turistico, mentre la madre aveva altre finalità. Leggi anche: GIACOMO ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) . L’accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere Ladi, scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021 e poi ritrovata priva di vita, aveva da subito fatto sospettare che non fosse dovuta ad un incidente in montagna, ma che fosse un vero e proprio omicidio. Gli inquirenti, oltre ad analizzare tutti gli elementi del ritrovamento della donna non compatibili con il racconto delle, hanno ritenuto fin da subito che dietro la scomparsa e poi ladella donna, ci fosse un movente economico. Infatti, dopo ladel marito, la donna e leavevano ereditato un ingente patrimonio immobiliare, che levolevano destinare a uso turistico, mentre la madre aveva altre finalità. Leggi anche: GIACOMO ...

