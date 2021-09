Monte Sant’Angelo, gioiello segreto del Gargano (Di sabato 25 settembre 2021) Leonardo Sciascia nel 1986, invitato sulle pendici del Gargano dal suo amico Antonio Motta di San Marco in Lamis, in visita a Monte S. Angelo definì la cittadina garganica «un paese irregolare». L’abitato, infatti, si estende lungo tutto il crinale della montagna collocata a 831 metri e nasce intorno alla grotta di San Michele, che l’Arcangelo, secondo la leggenda, scelse quale sede terrena per le quattro apparizioni risalenti al V secolo, quella del Toro nel 490, della Vittoria nel 492, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 settembre 2021) Leonardo Sciascia nel 1986, invitato sulle pendici deldal suo amico Antonio Motta di San Marco in Lamis, in visita aS. Angelo definì la cittadina garganica «un paese irregolare». L’abitato, infatti, si estende lungo tutto il crinale della montagna collocata a 831 metri e nasce intorno alla grotta di San Michele, che l’Arcangelo, secondo la leggenda, scelse quale sede terrena per le quattro apparizioni risalenti al V secolo, quella del Toro nel 490, della Vittoria nel 492, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PaoloLatino : Foto appena pubblicata @ Basilica Monte Sant'angelo - Pescare6 : MONTE SANT’ANGELO – INDAGATE 8 PERSONE PER CONCORSO IN PECULATO: DUE MEDICI, DUE INFERMIERI E QUATTRO GENITORI. AVR… - leccesocialtour : Torna la Festa Patronale a Monte Sant’Angelo in onore di San Michele Arcangelo, Piero Pelù il grande ospite - l'Imm… - garganolab2_0 : RT @immediatonet: ?? Torna la Festa Patronale a Monte Sant’Angelo in onore di San Michele Arcangelo, Piero Pelù il grande ospite ?? https://… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Torna la Festa Patronale a Monte Sant’Angelo in onore di San Michele Arcangelo, Piero Pelù il grande ospite ?? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Sant’Angelo Monte Sant'Angelo, gioiello segreto del Gargano Il Manifesto